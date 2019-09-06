Молочный завод под Воронежем модернизируют за 1,7 млрд рублей

06.09.19 10:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 сентября. Interfax-Russia.ru - ООО "ЭкоНиваАгро" (входит в холдинг "ЭкоНива") направит на модернизацию Аннинского молочного завода в Воронежской области 1,7 млрд рублей, планирует увеличить мощность переработки более чем в 2 раза.

Как говорится в сообщении пресс-центра правительства региона, в настоящее время мощность предприятия составляет 160 тонн перерабатываемого молока в сутки. Проект предусматривает увеличение производственной мощности по переработке до 350 тонн в сутки.

Кроме того, в рамках модернизации будет создано производства творога, деминерализованной сухой сыворотки, увеличены мощности по выпуску сливочного масла.

Ввод в эксплуатацию первой очереди модернизированного производства намечен на I квартал 2020 года, второй очереди - на III квартал 2021 года.

В Аннинском районе расположен также молочный комплекс "ЭкоНивы" на 2,8 тыс. голов дойного стада. Суточная производительность комплекса - 90 тонн молока.

Группа "ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. Группа занимается агропроизводством с 2002 года, в ее состав входят два самостоятельных холдинга: ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и ООО "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти).

Сельхозпредприятия компании "ЭкоНива-АПК" работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае.