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06.09.19 10:34
Реставрация Ростральных колонн завершается в Петербурге
Как сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, реставраторы удалили с поверхности скульптур раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, дефектные вставки и мастиковки.
"Затем специалисты укрепили пудостский известняк в зонах деструкции, произвели восполнение утрат, заделку трещин и мастиковку. Наиболее крупные дефекты докомпоновывались натуральным известняком", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится финальный этап: на поверхность скульптур наносится защитный известковый состав. Полностью работы будут завершены к середине сентября.
Южная и северная Ростральные колонны являются памятниками федерального значения в составе ансамбля Стрелки Васильевского острова. Скульптуры у подножий колонн, высеченные из пудостского туфообразного известняка, символизируют четыре великих реки России.
Работы по реставрации скульптур начались в середине мая 2019 года. Предыдущая реставрация объекта проводилась к 300-летию Санкт-Петербурга.
У северной колонны - Волга и Днепр, у южной - Нева и Волхов (1805-1810 годы, скульпторы Жозеф Камберлен и Жак Тибо, каменотес Самсон Суханов).
"Волга" - фигура сидящей женщины в хитоне, на ее колени наброшен плащ, в левой руке держит рог изобилия, поднятой правой поддерживает кормило.
"Днепр" - фигура обнаженного бородатого мужчины, который левой рукой опирается на весло, выполненное из меди, правой поддерживает кувшин с изливающейся водой, на отставленную в сторону левую ногу наброшена драпировка.
"Нева" - фигура сидящей женщины в хитоне, на ее колени наброшен плащ, правой рукой поддерживает весло, левая рука покоится на якоре.
"Волхов" - фигура сидящего обнаженного мужчины, в правой поднятой руке он держит весло, выполненное из меди, левую положил на кувшин с изливающейся водой, через правое плечо переброшена драпировка.
23 июня 1957 года на Ростральных колоннах впервые зажглись газовые факелы.
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