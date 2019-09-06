Кластер альтернативных видов спорта создан в детском Черкизовском парке

06.09.19 10:40

Фото с официального сайта мэра Москвы

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Основные работы по благоустройству детского Черкизовского парка завершены, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Площадь благоустройства составила более 14 га", - сказал Бирюков.

По его словам, в детском Черкизовском парке создан кластер альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой для занятий площадью более 4 тыс. кв. метров.

"Здесь появились скейт-парк и памп-трек площадью 1 800 кв. метров каждый. Для детской секции по регби провели реконструкцию регбийного поля: отремонтировали основание, уложили новое покрытие из искусственной травы, заменили регбийные и футбольные ворота", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в парке обустроили универсальную спортивную площадку площадью 1000 кв. метров, на которой можно поиграть в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, и зону для игры в пинг-понг.

Бирюков добавил, что в парке дополнительно высадили около 3 тыс. кустарников и более 200 деревьев, обустроили около 900 кв. метров цветников и порядка 90 тыс. кв. метров газона.