Кириенко назвал причину внедрения цифровых технологий на выборах в РФ

06.09.19 10:51

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Внедрение цифровых технологий не является самоцелью для избирательной системы в России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в пятницу на открытии Международной конференции "Цифровищация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

"Внедрение цифровых технологий не является самоцелью, по крайней мере, в России. Каждый человек должен иметь возможность принять участие в голосовании при минимальных бюрократических процедурах при минимальной трате собственного времени и других сопряженных с этим ограничений. Обязательным условием тут, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершение ошибок", - сказал Кириенко.

Первый замглавы АП зачитал участникам конференции приветствие от имени Владимира Путина.

"Важно помнить, что и в век стремительных технологических изменений ключевыми и приходящими остаются такие принципы как открытость и легитимность выборов на всех уровнях, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловное уважение прав и свобод граждан", - отметил Путин.

Кириенко напомнил, что конференция проходит в преддверии Единого дня голосования - 8 сентября в России состоится порядка 6 тыс. выборов разного уровня. "Вы увидите применение цифровых технологий в ходе реальной избирательной кампании", - подчеркнул Кириенко.

Участие в конференции принимают представители более 30 стран.