Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
"Зеленый свет": Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать "Фризиум" в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
06.09.19 10:51

Кириенко назвал причину внедрения цифровых технологий на выборах в РФ

© РИА Новости. Алексей Никольский
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Внедрение цифровых технологий не является самоцелью для избирательной системы в России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в пятницу на открытии Международной конференции "Цифровищация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

"Внедрение цифровых технологий не является самоцелью, по крайней мере, в России. Каждый человек должен иметь возможность принять участие в голосовании при минимальных бюрократических процедурах при минимальной трате собственного времени и других сопряженных с этим ограничений. Обязательным условием тут, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершение ошибок", - сказал Кириенко.

Первый замглавы АП зачитал участникам конференции приветствие от имени Владимира Путина.

"Важно помнить, что и в век стремительных технологических изменений ключевыми и приходящими остаются такие принципы как открытость и легитимность выборов на всех уровнях, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловное уважение прав и свобод граждан", - отметил Путин.

Кириенко напомнил, что конференция проходит в преддверии Единого дня голосования - 8 сентября в России состоится порядка 6 тыс. выборов разного уровня. "Вы увидите применение цифровых технологий в ходе реальной избирательной кампании", - подчеркнул Кириенко.

Участие в конференции принимают представители более 30 стран.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.09.19 11:30
Собянин: Москва не живет за счет других регионов, она помогает им
.
  06.09.19 11:26
Памфилова: в протестных акциях в Москве принимала участие "сытая" молодежь
.
  06.09.19 10:40
Кластер альтернативных видов спорта создан в детском Черкизовском парке
.
  06.09.19 08:25
В мэрии назвали первую пятерку стран-импортеров московских товаров
.
  05.09.19 16:50
Суд арестовал самолет, принадлежащий экс-совладельцу ПСБ Алексею Ананьеву
.
  05.09.19 16:22
Военный суд оставил в СИЗО полковника ФСБ Черкалина до середины осени
.
  05.09.19 15:42
В Москве в 2019 году отреставрировано 1300 памятников архитектуры
.
  05.09.19 14:26
Суд на три месяца продлил арест зампреду ПФР Иванову по делу о взяточничестве
.
  05.09.19 13:57
Васильева отвергла идею Грефа убрать из школы экзамены
.
  05.09.19 12:28
Против Абызова возбуждено уголовное дело о легализации почти 30 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket