Около 25 зон для пикника планируют создать в лесах Подмосковья в 2019 году

06.09.19 11:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - В лесах Московской области до конца года может появиться около 25 пикниковых зон, около половины из них будут созданы в рамках губернаторской программы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

"В соответствии с поручением губернатора Московской области (...) Воробьева за счет средств бюджета Московской области формируются 13 пикниковых зон", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти зоны появятся в лесных массивах Можайска, Балашихи, Истры, Красногорска, Павловского Посада, Луховиц, Шатуры, Орехово-Зуево, Ступино, Сергиева Посада, Озер, Воскресенска, Раменского.

Ожидается, что зоны будут созданы в сентябре. Каждая из них будет включать столы с лавочками, навесы, мангалы и урны.

Кроме того, еще как минимум 12 зон для пикника в лесах Подмосковья планируют создать в 2019 году совместно с бизнесом, добавили в комитете.