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Жители Забайкалья и Сахалина в воскресенье выберут новых губернаторов

© РИА Новости. Евгений Биятов
6 сентября. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае и Сахалинской области в единый день голосования 8 сентября пройдут досрочные выборы глав регионов.

По данным избиркома Забайкалья, за пост главы края будут бороться четыре кандидата, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов, зарегистрированный самовыдвиженцем. Его соперниками станут представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и " Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Прежний губернатор региона Наталья Жданова в октябре 2018 года подала в отставку по собственному желанию. Указом президента РФ Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края.

Жители Сахалинской области также будут избирать губернатора. На кресло главы островного региона претендуют пять кандидатов. От партий зарегистрированы первый секретарь сахалинского отделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР, кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрий Кочергин. Кандидат-самовыдвиженец - врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Губернатор Сахалинской области будет избран на 5 лет.

В Хабаровском крае в воскресенье пройдет несколько выборных компаний, в том числе дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70 и выборы депутатов Законодательной думы края седьмого созыва. Место депутата Госдумы освободилось после того, как на выборах губернатора края в сентябре 2018 года победил Сергей Фургал.

В списки кандидатов на выборах в Госдуму внесены фамилии 10 человек от 10 политических партий, в том числе ЛДПР, "Единая Россия", КПРФ.

На выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края в одномандатных округах зарегистрировано 112 кандидатов от шести политических партий. По партийным спискам на выборы идут 335 кандидатов. Всего в краевой парламент должны быть избраны 36 депутатов - 24 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

Местные выборы пройдут практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Так, депутатов городских законодательных органов будут избирать жители Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Биробиджана и Анадыря.

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