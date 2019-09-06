Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

06.09.19 11:20

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено о нарушении правил эксплуатации прогулочного катера, который в четверг затонул в районе Судака на юге Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Как установили следователи, 5 сентября около 12:40 мск маломерное моторное судно "Камелот" вышло из поселка Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.

"Судоводитель задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - добавили в СК.

Как сообщалось, 7-метровый прогулочный катер "Камелот" затонул недалеко от мыса Меганом у Судака из-за штормовых волн. По уточненной информации, один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение: МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По данным источника агентства "Интерфакс-Юг", владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.

Поиски пропавшего пассажира продолжались в четверг до начала темного времени суток и возобновились в пятницу с утра, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.