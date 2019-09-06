Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
"Зеленый свет": Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать "Фризиум" в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.09.19 11:25

Путин поручил проработать вопрос "вольного приноса" золота

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам, в частности, своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу, заняться вопросом так называемого "вольного приноса", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений.

"Наверное, вы правы, надо это сделать, - заявил Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в ответ на соответствующий вопрос. - Люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся. И "хватать и не пущать", все запрещать - это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время. Это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна быть, видимо, ответственность реальная наступать за серьезные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать".

Только, отметил президент, нужно сделать таким образом, чтобы это не нарушало прав других. "Давайте поработаем, сделаем это", - заключил Путин. "Вот я Юрия Петровича попрошу. Юрий Петрович, поработайте с коллегами, пусть сформулируют предложения", - обратился президент к Трутневу.

Вопрос о "вольном приносе" на уровень президента вынес Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат".

"Есть одна очень большая серьезная проблема, она уже много лет обсуждается, к сожалению. В Государственной думе лежит 10 лет законопроект о "вольном приносе". Как бы глаза ни закрывали на это, вольный принос уже давно есть. Только он незаконный", - пояснил Басанский. В качестве примера он привел недавно приобретенный участок, на котором, как оказалось, "уже моют" "черные копатели". "Хорошо, вовремя позвонили в соответствующие органы, вылетел вертолет "Ми-8"", - поделился бизнесмен. "Вот видите, органы иногда нужны", - прокомментировал президент, отсылая к имевшей место чуть раньше дискуссии о давлении правоохранительных органов на бизнес.

"Черных копателей" много, продолжил Басанский: "Там мышей, видимо, меньше в тайге, чем этих старателей. То есть везде есть, эта проблема существует". С другой стороны, обычная кража предусматривает более суровую ответственность, чем незаконная разработка недр, добавил он. Если золота нелегально добыть меньше чем на 2 млн рублей, штраф составляет всего 5 тыс. рублей.

Поэтому бизнесмен попросил Путина дать поручение доработать нормативные и законодательные акты по "вольному приносу". "С уважением пойти навстречу тем, кто хочет работать, но в то же время ужесточить ответственность за незаконную разработку недр, - пояснил Басанский. - Хочешь работать - работай, но нарушил - отвечай не за 5 тыс. рублей".

В завершение бизнесмен пригласил Путина в Магаданскую область - попытаться намыть золота. "Я не буду говорить "лучше вы к нам", я приеду", - вспомнил советскую киноклассику Путин. "Не будете обращаться в соответствующие органы?" - пошутил президент в ответ на предложение попытать удачу в качестве старателя.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.09.19 11:30
Собянин: Москва не живет за счет других регионов, она помогает им
.
  06.09.19 11:26
Памфилова: в протестных акциях в Москве принимала участие "сытая" молодежь
.
  06.09.19 10:40
Кластер альтернативных видов спорта создан в детском Черкизовском парке
.
  06.09.19 08:25
В мэрии назвали первую пятерку стран-импортеров московских товаров
.
  05.09.19 16:50
Суд арестовал самолет, принадлежащий экс-совладельцу ПСБ Алексею Ананьеву
.
  05.09.19 16:22
Военный суд оставил в СИЗО полковника ФСБ Черкалина до середины осени
.
  05.09.19 15:42
В Москве в 2019 году отреставрировано 1300 памятников архитектуры
.
  05.09.19 14:26
Суд на три месяца продлил арест зампреду ПФР Иванову по делу о взяточничестве
.
  05.09.19 13:57
Васильева отвергла идею Грефа убрать из школы экзамены
.
  05.09.19 12:28
Против Абызова возбуждено уголовное дело о легализации почти 30 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket