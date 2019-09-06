Путин поручил проработать вопрос "вольного приноса" золота

06.09.19 11:25

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам, в частности, своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу, заняться вопросом так называемого "вольного приноса", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений.

"Наверное, вы правы, надо это сделать, - заявил Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в ответ на соответствующий вопрос. - Люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся. И "хватать и не пущать", все запрещать - это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время. Это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна быть, видимо, ответственность реальная наступать за серьезные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать".

Только, отметил президент, нужно сделать таким образом, чтобы это не нарушало прав других. "Давайте поработаем, сделаем это", - заключил Путин. "Вот я Юрия Петровича попрошу. Юрий Петрович, поработайте с коллегами, пусть сформулируют предложения", - обратился президент к Трутневу.

Вопрос о "вольном приносе" на уровень президента вынес Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат".

"Есть одна очень большая серьезная проблема, она уже много лет обсуждается, к сожалению. В Государственной думе лежит 10 лет законопроект о "вольном приносе". Как бы глаза ни закрывали на это, вольный принос уже давно есть. Только он незаконный", - пояснил Басанский. В качестве примера он привел недавно приобретенный участок, на котором, как оказалось, "уже моют" "черные копатели". "Хорошо, вовремя позвонили в соответствующие органы, вылетел вертолет "Ми-8"", - поделился бизнесмен. "Вот видите, органы иногда нужны", - прокомментировал президент, отсылая к имевшей место чуть раньше дискуссии о давлении правоохранительных органов на бизнес.

"Черных копателей" много, продолжил Басанский: "Там мышей, видимо, меньше в тайге, чем этих старателей. То есть везде есть, эта проблема существует". С другой стороны, обычная кража предусматривает более суровую ответственность, чем незаконная разработка недр, добавил он. Если золота нелегально добыть меньше чем на 2 млн рублей, штраф составляет всего 5 тыс. рублей.

Поэтому бизнесмен попросил Путина дать поручение доработать нормативные и законодательные акты по "вольному приносу". "С уважением пойти навстречу тем, кто хочет работать, но в то же время ужесточить ответственность за незаконную разработку недр, - пояснил Басанский. - Хочешь работать - работай, но нарушил - отвечай не за 5 тыс. рублей".

В завершение бизнесмен пригласил Путина в Магаданскую область - попытаться намыть золота. "Я не буду говорить "лучше вы к нам", я приеду", - вспомнил советскую киноклассику Путин. "Не будете обращаться в соответствующие органы?" - пошутил президент в ответ на предложение попытать удачу в качестве старателя.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.