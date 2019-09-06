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Памфилова: в протестных акциях в Москве принимала участие "сытая" молодежь

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что предстоящие в воскресенье выборы стали лишь формальной причиной для протестов, которые проходили летом в столице под лозунгом "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".

"Если же говорить о вышедших на улицы по их призыву, то большинство их не знали даже имен и фамилий этих кандидатов. Да и к Москве многие не имели никакого отношения. Зато как круто, модно, особенно для малолеток, прокричать, перекрыв проезжую часть: "Мы здесь власть!", - сказала Памфилова в интервью газете "Московский комсомолец".

Она отметила, что в акциях принимали участие "сытые, ухоженные, выросшие в самые благополучные для России времена, хорошо одетые, с дорогими телефонами". "Это не простые работяги с производства - это "продвинутое" студенчество и старшеклассники. Они еще до конца сами не понимают, чего хотят, а тут появился повод для "движухи", - говорит глава ЦИК.

При этом она согласна с тем, что "у обычных людей действительно много накопилось поводов для недовольства". "Тем, что власть часто их не слышит и не реагирует на их проблемы, что много произвола и несправедливости. Вот это - серьезно. Именно этим должна быть озабочена власть", - подчеркнула она.

Как сообщалось, отказ в регистрации ряду независимых оппозиционных кандидатов привел к нескольким согласованным и несогласованным акциям протеста в Москве. Митинг на проспекте Сахарова 10 августа стал самым массовым с 2012 года, по данным МВД, его посетили 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - более 50 тыс.

Несанкционированные акции привели к многочисленным задержаниям: так, более тысячи человек задерживали 27 июля и 3 августа. Против нескольких активистов было возбуждено дело о "массовых беспорядках", лидеры протеста и независимые кандидаты получили административные аресты, причем некоторые из них несколько раз подряд - после освобождения из спецпреемника их тут же снова доставляли на суд. Так, глава Красносельского округа Илья Яшин получал 10 суток пять раз (один раз аресты наложились друг на друга). Таким образом, лозунги протеста от допуска независимых кандидатов до выборов перешли к требованиям прекращения преследования активистов.

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