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06.09.19 11:39
Кабмин выделил 26 млн руб. на закупку иностранных лекарств для больных детей
Согласно распоряжению, средства выделяются в текущем году Минпромторгу на возмещение затрат "Московского эндокринного завода", который должен произвести "закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в РФ психотропных лекарств для обеспечения детей в установленном порядке".
В документе, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что речь идет об 11 270 упаковках.
Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделяемых средств с предоставлением доклада до 1 февраля 2020 года, отмечается в документе.
Глава правительства признает, что в настоящий момент проблема производства этих препаратов в России не решена. "Пока она не решена, будет сделано следующее - я подписал распоряжение правительства о выделении денег из Резервного фонда на закупку нужных лекарств", - сообщил Медведев накануне на своей странице ВКонтакте.
Он отмечает, что "это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".
"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты", - подчеркивает глава правительства
Медведев отмечает, что речь идет о лекарствах для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами", - сообщил Медведев.
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