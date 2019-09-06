Кабмин выделил 26 млн руб. на закупку иностранных лекарств для больных детей

06.09.19 11:39

© РИА Новости. Денис Абрамов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из Резервного фонда правительства 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Согласно распоряжению, средства выделяются в текущем году Минпромторгу на возмещение затрат "Московского эндокринного завода", который должен произвести "закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в РФ психотропных лекарств для обеспечения детей в установленном порядке".

В документе, опубликованном на портале правовой информации, уточняется, что речь идет об 11 270 упаковках.

Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование выделяемых средств с предоставлением доклада до 1 февраля 2020 года, отмечается в документе.

Глава правительства признает, что в настоящий момент проблема производства этих препаратов в России не решена. "Пока она не решена, будет сделано следующее - я подписал распоряжение правительства о выделении денег из Резервного фонда на закупку нужных лекарств", - сообщил Медведев накануне на своей странице ВКонтакте.

Он отмечает, что "это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам".

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты", - подчеркивает глава правительства

Медведев отмечает, что речь идет о лекарствах для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами", - сообщил Медведев.