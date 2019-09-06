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06.09.19 11:45

Четыре полигона с ТКО рекультивируют в Тульской области

© РИА Новости. Владимир Федоренко
6 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области в 2019 году будут рекультированы четыре полигона с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов на заседании областного правительства.

"В 2019 году планируется ликвидировать 51,4 тыс. кубометров отходов на площади в 12 га, рекультивировать четыре объекта площадью 14 га, а также провести подготовительные работы для последующей ликвидации как минимум еще пяти объектов размещения отходов общей площадью 31 га", - приводит пресс-служба облправительства слова Панфилова.

На эти цели будет направлено порядка 215,4 млн рублей.

По словам министра, система учета отходов, позволяющая получать достоверные данные об образовании ТКО, введена с 2019 года. Так, с использованием расчетных методов в среднем за год в регионе образуется порядка 1 млн тонн твердых коммунальных отходов.

В Тульской области организован мониторинг наличия локальных стихийных свалок. Система сбора, вывоза, захоронения или утилизации бытового мусора и коммерческих отходов на протяжении длительного времени складывалась стихийно. В результате мусор практически не вывозился из дачных массивов, многих удаленных сельских населенных пунктов. Вместо полигонов он оказывался в лесах и оврагах.

"В 2018 году выявлено около 1,8 тыс. мест несанкционированного размещения ТКО, из них более 90% уже ликвидировано. За первое полугодие 2019 года образование несанкционированных свалок сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все стихийные свалки будут ликвидированы до конца года", - подчеркнул Панфилов.

Кроме того, в регионе ведется работа по созданию порядка 650 контейнерных площадок с объемом финансирования в 45 млн рублей.

"Существует потребность в создании порядка 3 тыс. контейнерных площадок", - подчеркнул Панфилов.

С 1 января 2019 года начали работу два региональных оператора: ООО "Хартия" - в границах Тулы (в том числе Ленинского района), Щекинского и Киреевского районов, ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.

Собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО превышает 88%.

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