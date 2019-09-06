Новую ветстанцию построят в Тулуне вместо поврежденной наводнением

06.09.19 12:01

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Новое здание будет построено для ветеринарной станции в городе Тулун Иркутской области, которая была затоплена во время летнего наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Для ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных", пострадавшей во время паводка, будет построено новое современное здание вне зоны затопления", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Во время наводнения затопило первый этаж ветстанции, были уничтожены ветеринарные препараты и оборудование. Несмотря на это, как только вода ушла, сотрудники станции приступили к ликвидации последствий ЧС - очистке территории города от трупов погибших животных, отлову бродячих собак и т.д.

В настоящее время Тулунская ветстанция продолжает работать. В помещениях заканчивается ремонт, так как до переезда в новое здание ветеринары останутся работать на старом месте.

Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.