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06.09.19 12:04
"Победа" в конце сентября откроет рейсы из Перми в Петербург
Авиарейсы из Перми в Петербург будут осуществляться 5 раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из международного аэропорта Перми ("Большое Савино") на Boeing-737-800 в 22:15 по местному времени, время в пути до Санкт-Петербурга - 2 часа 25 минут. Продажа билетов уже начата.
В настоящее время из Перми в Санкт-Петербург и обратно летают две авиакомпании: "Россия" и S7 Airlines. Согласно расписанию аэропорта Перми, S7 выполняет рейсы на этом маршруте дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям, вылет из Перми в 06:40), авиакомпания "Россия" выполняет ежедневные рейсы с вылетом из Перми в 05:25.
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