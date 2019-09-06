"Победа" в конце сентября откроет рейсы из Перми в Петербург

06.09.19 12:04

© РИА Новости. Роман Пятаков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запустит прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург - Пермь, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Авиарейсы из Перми в Петербург будут осуществляться 5 раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из международного аэропорта Перми ("Большое Савино") на Boeing-737-800 в 22:15 по местному времени, время в пути до Санкт-Петербурга - 2 часа 25 минут. Продажа билетов уже начата.

В настоящее время из Перми в Санкт-Петербург и обратно летают две авиакомпании: "Россия" и S7 Airlines. Согласно расписанию аэропорта Перми, S7 выполняет рейсы на этом маршруте дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям, вылет из Перми в 06:40), авиакомпания "Россия" выполняет ежедневные рейсы с вылетом из Перми в 05:25.