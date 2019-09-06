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06.09.19 12:08
Минувшее лето в Ижевске стало самым холодным с начала века
"Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Средняя температура составила 15,6°С. (...) За все календарное лето не зарегистрировано ни одного дня с жарой 30°С", - написала Шумихина на своей странице в соцсети в пятницу.
Она отметила, что ранее звание самого холодного удерживало лето 2002 года. В XX веке в Ижевске случались и более холодные летние сезоны.
Шумихина сообщила также, что минувшим летом выпало достаточно большое количество осадков - 259 мм. "За лето наблюдалось 58 дней с дождями в Ижевске. Это больше среднего, но не рекорд"? - добавила она.
По словам Шумихиной, в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода благодаря устойчивому антициклону, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +16..21°С.
Как сообщалось, 15 августа в Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы после затяжных дождей.
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