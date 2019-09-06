Минувшее лето в Ижевске стало самым холодным с начала века

06.09.19 12:08

© РИА Новости. Илья Питалев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - В течение июня-августа средняя температура в Ижевске составляла +15,6°С, минувшее лето стало самым холодным с начала века, сообщила представитель Гидрометцентра Удмуртии Алла Шумихина.

"Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Средняя температура составила 15,6°С. (...) За все календарное лето не зарегистрировано ни одного дня с жарой 30°С", - написала Шумихина на своей странице в соцсети в пятницу.

Она отметила, что ранее звание самого холодного удерживало лето 2002 года. В XX веке в Ижевске случались и более холодные летние сезоны.

Шумихина сообщила также, что минувшим летом выпало достаточно большое количество осадков - 259 мм. "За лето наблюдалось 58 дней с дождями в Ижевске. Это больше среднего, но не рекорд"? - добавила она.

По словам Шумихиной, в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая погода благодаря устойчивому антициклону, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +16..21°С.

Как сообщалось, 15 августа в Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы после затяжных дождей.