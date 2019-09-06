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Глав Оренбуржья и Башкирии выберут в Поволжье в единый день голосования

© РИА Новости. Евгений Одиноков
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы глав регионов, а также депутатов региональных парламентов пройдут в Приволжском федеральном округе в единый день голосования 8 сентября.

В избиркоме Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в регионе пройдут выборы губернатора. Для участия в них зарегистрированы пять кандидатов: финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), пенсионер Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), технический директор ИП Константин Горячев (Демократическая партия России) и директор ООО "Елена 2001" Максим Амелин (КПРФ).

Главу республики будут выбирать и в Башкирии.

Как сообщили агентству в республиканском центризбиркоме, на этот пост претендуют восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская Сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").

При этом в единый день голосования избирательные участки в Башкирии будут работать на два часа дольше, с 5:00 до 19:00 мск.

В Татарстане пройдут выборы в Государственный Совет республики, сообщили агентству в республиканском ЦИК. Представительный орган избирается на пять лет по смешанной системе: 50 мест - по партийным спискам, 50 - по одномандатным округам.

По данным ЦИК Марий Эл, жители региона в воскресенье выберут 52 депутата республиканского Госсовета: 13 по партийным спискам и 39 одномандатников. Народные избранники будут работать в региональном парламенте до 2024 года.

По одномандатным избирательным округам зарегистрированы семь самовыдвиженцев и кандидаты от семи партий: 39 от "Единой России", 38 от ЛДПР, 34 от КПРФ, 31 от "Справедливой России", 14 от "Коммунистов России", два от "Партии Роста" и один от "Российской экологической партии Зеленые". По республиканскому округу зарегистрированы кандидаты от шести избирательных объединений: ЛДПР , "Единой России" , КПРФ, "Справедливой России", "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунистов России".

Также в единый день голосования также пройдут выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва. Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов - распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

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