Ливни с грозой и ветром до 23 м/с надвигаются на Ставрополье

06.09.19 12:15

© РИА Новости. Максим Блинов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в пятницу и субботу в Ставропольском крае из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщается на официальном сайте города Ставрополя.

"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 6 сентября, а также 7 сентября местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Администрация призывает жителей принять меры личной безопасности и сохранности своего транспорта и имущества.