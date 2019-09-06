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06.09.19 12:20

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в Липецкой области, пострадавших нет

© РИА Новости. Василий Батанов
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полета в небе над Липецкой областью, летчикам удалось посадить поврежденные самолеты, сообщили в пятницу телеканалы Рен-ТВ и "Пятый канал".

"Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки", - сообщил в пятницу "Рен-ТВ" со ссылкой на свой источник.

Позднее аналогичная информация появилась у "Пятого канала" со ссылкой на собственный источник. По данным телеканалов, несмотря на повреждения, бомбардировщики удалось посадить, летчики живы, в результате инцидента никто не пострадал.

"Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия", - говорится в сообщении "Рен-ТВ".

"По предварительным данным, теперь боевым машинам понадобится серьезный ремонт, в противном случае они пойдут на списание", - сообщил "Пятый канал".

СМИ отмечают, что столкнувшиеся бомбардировщики Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России (Липецкий авиацентр).

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Су-34 разработан ОКБ "Сухого" и серийно производится на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) с 2005 года. Он предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Особенностями Су-34, в частности, являются: большая дальность полёта до 4000 км, высокая скорость полёта до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолёта может составлять восемь тонн.

Липецкий авиацентр является специальным лётно-методическим, исследовательским и учебным соединением, предназначенным для разработки и развития способов боевого применения военной авиации, обучения и переучивания личного состава на существующие и поступающие на вооружение авиационные комплексы и средства поражения.

Это основная база Минобороны РФ для исследования боевых возможностей самолётов с последующим внедрением в практику наработок, полученных в ходе лётных экспериментов.

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