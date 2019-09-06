Новый генконсул США в Екатеринбурге приступил к работе

06.09.19 12:27

© РИА Новости. Максим Блинов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Новый генконсул США Эми Сторроу приступила к работе в Екатеринбурге.

"В Екатеринбург прибыла Эми Сторроу, назначенная на должность Генерального консула США. Она планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Генконсульстве США в Екатеринбурге.

Сторроу сменила на посту главы американской дипмиссии Пола Картера. В августе он завершил свой двухлетний период работы на Урале.