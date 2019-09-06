МВД РФ: на Памфилову напал неизвестный с электрошокером

06.09.19 18:17

© РИА Новости. Илья Питалев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - сказала Волк.

По факту нападения следователем отдела МВД по городскому округу Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

"Расследование взято на контроль руководством МВД России", - сообщила она.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах, глава ЦИК РФ Элла Памфилова при нападении не получила ударов током, потому что электрошокер не сработал.

"При нападении неизвестный несколько раз ударил Эллу Памфилову палкой, которая предположительно была электрошокером, но ударов током она не получила. По всей видимости, электрошокер не сработал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ночью в пятницу Памфилова вышла открыть дверь кошке, чтобы впустить ее в дом, и увидела неизвестного мужчину в маске.

"Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Сама глава Центризбиркома сказала, что на нее напал худой, высокий и хорошо натренированный мужчина.

"Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее. Я как-то с ним справилась и, не смотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Она отметила, что хочет надеяться на то, что это нападение было случайным.

"Может быть, перепутал, может быть, не знал, к кому идет, но экипирован он был хорошо: в перчатках, закрытый, в балаклаве. Это было точно, несмотря на то, что было довольно темно, я все это разглядела. Гибкий, очень быстрый, натренированный, хотя по силе я смогла его отогнать. Испугался, наверное, тоже", - рассказала Памфилова.

Она также не исключила, что нападение было совершено с целью ограбления, или, возможно, это было сделано с целью устрашения.

"Кто и зачем? Может попугать кто-то хотел, может быть, перепутал, может что-то стащить хотел. Хотя ценностей особых у меня нет, у меня там не картинная галерея, ни музей, ничего такого нет", - сказала Памфилова.

Тем не менее, глава ЦИК после инцидента заявила, что не намерена нанимать охрану.

"Нет, я не буду. Я не вижу смысла. У меня никогда ее не было", - сказала Памфилова в пятницу журналистам.

Памфилова рассказала, что после нападения у нее болит палец: "не знаю, палец сломан, не сломан, но ноготь точно сойдет". "Видимо, этим именно пальцем я его тоже... здорово оборонялась, когда трещал шокер у меня. Раз 10 он меня, наверное, тыкал по разным местам. А что касается версий, что Памфилова сама все это организовала... ну не показывать же мне Навальному мои увечья, в самом деле", - сказала она, отметив, что оборонялась, несмотря на больную руку. Несколько месяцев ранее Памфилова провела на больничной койке из-за операции на плечевом суставе.

Оппозиционер Алексей Навальный в твиттере предположил, что нападение на Памфилову является инсценировкой.