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06.09.19 12:34

Мутко: объем страхового риска Фонда дольщиков составил 1,5 трлн рублей

© РИА Новости. Михаил Климентьев
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Объем страхового риска Фонда защиты прав дольщиков составляет 1,5 трлн рублей, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Чтобы вы понимали у него (фонда - ИФ) объём страхового риска составляет 1,5 трлн руб., а собрано сейчас фондом порядка 100 млрд руб., но поскольку учредителем фонда является государство, то все риски на себя берет оно", - сказал Мутко на встрече с дольщиками СУ-155.

Он также добавил, что все объекты компании будут достроены, 26 тысяч семей дольщиков СУ-155 уже получили свои квартиры.

Как сообщалось, холдинг "СУ-155" оставил около 130 недостроенных домов в 14 регионах России, от его действий пострадали почти 30 тысяч дольщиков. Достройкой большинства объектов занимается банк "Российский капитал".

В Москве выявлено шесть проблемных адресов "СУ-155" - район Северное Чертаново, корп. 2АБВ; Щербинка, ул. Железнодорожная, д.39, корп. 1,2; ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23; район Фили-Давыдково, микрорайон 69, корп. 2; район Новые Черемушки, кв. 10 С, корп. 8; район Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корп. 29Б.

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