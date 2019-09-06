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06.09.19 16:03
Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Петрова
"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Петрову заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Он объявлен в международный розыск. Следствием установлено, что из России бизнесмен уехал в 2016 году и что в настоящее время он "скрывается" в Австрии, гражданство которой имеет.
Защита Петрова просила суд отказать следствию, указав на отсутствие события самого преступления и доказательств причастности бизнесмена к какой-либо противоправной деятельности.
Сам Сергей Петров сообщил, что не собирается возвращаться в страну до закрытия уголовного дела против него.
"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу" в пятницу.
От том, что Петров является гражданином Австрии, "Интерфаксу" рассказал его знакомый, основатель "Рольфа" подтвердил эту информацию.
"Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного [против меня]", - добавил он в разговоре с "Интерфаксом".
Петров и ранее отрицал предъявленные ему обвинения в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей компании "Рольф", основателем и совладельцем которой он являлся в 2014 году, когда происходили рассматриваемые следствием сделки.
Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета "Панабел Лимитед" с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
В настоящее время по этому делу под домашним арестом в Москве находится директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро.
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