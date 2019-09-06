Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Петрова

06.09.19 16:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Петрову заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Он объявлен в международный розыск. Следствием установлено, что из России бизнесмен уехал в 2016 году и что в настоящее время он "скрывается" в Австрии, гражданство которой имеет.

Защита Петрова просила суд отказать следствию, указав на отсутствие события самого преступления и доказательств причастности бизнесмена к какой-либо противоправной деятельности.

Сам Сергей Петров сообщил, что не собирается возвращаться в страну до закрытия уголовного дела против него.

"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу" в пятницу.

От том, что Петров является гражданином Австрии, "Интерфаксу" рассказал его знакомый, основатель "Рольфа" подтвердил эту информацию.

"Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного [против меня]", - добавил он в разговоре с "Интерфаксом".

Петров и ранее отрицал предъявленные ему обвинения в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей компании "Рольф", основателем и совладельцем которой он являлся в 2014 году, когда происходили рассматриваемые следствием сделки.

Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета "Панабел Лимитед" с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В настоящее время по этому делу под домашним арестом в Москве находится директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро.