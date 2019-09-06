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06.09.19 12:40
На предприятиях Дальнего Востока будут работать преимущественно российские специалисты
"С точки зрения работы предприятий - в подавляющем большинстве будут работать граждане РФ. В строительстве мы будем, по возможности, использовать граждан РФ. Если будет не хватать граждан РФ для строительства, мы будем привлекать рабочую силу из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Трутнев в пятницу на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума во Владивостоке, отвечая на вопрос о процентном соотношении иностранных и российских рабочих на предприятиях Дальнего Востока.
Он отметил, что в РФ есть утвержденная нормативными актами пропорция, в соответствии с которой, если какое-то предприятие строит иностранный инвестор, он имеет право привлекать до 20% персонала из своей страны. Остальные 80% должны быть из РФ.
Трутнев уточнил, что из-за большого количества строящихся в регионе объектов не хватает рабочих.
"У нас недостаточно строителей на Дальнем Востоке. Думаю, мы эту проблему будем решать", - добавил он, отметив, что проблему необходимо решать по каждому региону Дальнего Востока индивидуально.
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