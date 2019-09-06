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06.09.19 12:52
Трутнев: мост через Лену будет построен раньше моста на Сахалин
"Что касается мостов, то мне кажется, что сегодня с учетом истории ближе к реализации Ленский мост. У меня ощущение, что он будет построен, шансы день ото дня увеличиваются. Мы постараемся сделать так, чтобы проект состоялся", - сообщил Трутнев журналистам в пятницу.
"Я не хотел бы говорить о госпрограмме языком ощущений, это все же документ, который нам поручено окончательно доработать вместе с Минфином РФ. По результатам доложим", - добавил он.
Власти Якутии рассчитывают, что мост в районе Якутска через реку Лену будет введен не позднее 2024 года. Стоимость моста, по разным оценкам составляет от 60 млрд до 100 млрд рублей.
О готовности участвовать в проекте ранее заявлял консорциум, созданный группой "ВИС" и China Railway Construction Corporation (CRCC). Консорциум основан в августе 2018 года для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры Якутии. В рамках Восточного экономического форума-2018 группа "ВИС" и CRCC подписали с Якутией трехстороннее соглашение, которое стало одним из первых шагов к реализации достигнутых договоренностей. Участием в консорциуме для строительства моста также интересовались банк ВТБ (MOEX: VTBR) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Проект предполагает строительство моста, автодорожных подходов к нему и сопутствующих сооружений. Начальная точка строительства - примыкание к автодороге "Лена" (Невер-Якутск), конечная точка - примыкание к дороге "Умнас" (Якутск-Олекминск). Общая протяженность моста - 17,7 км, в том числе пересечение реки протяженностью 5,8 км и подъездные пути длиной 11,9 км.
Строительство транспортного перехода на Сахалин через пролив Невельского предусмотрено утвержденным правительством РФ комплексным планом модернизации развития магистральной инфраструктуры. Правда, согласно документу, реализовать проект планируется лишь "при условии подтверждения прогнозной грузовой базы", "финансировании из внебюджетных источников", а также "при дополнительном финансовом обеспечении".
Проект включает создание железной дороги длиной 585 км от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, а также самого перехода длиной 6 км. В ходе проекта должно быть обеспечено развитие ж/д инфраструктуры для грузовых перевозок в сообщении с островом в объеме до 36,9 млн тонн. Предполагаемые сроки реализации - 2019-2024 годы.
Однако грузовая база пока вызывает наибольшие сомнения: сегодня грузопоток между Сахалином и материком - 2,5 млн тонн, к 2030 году при наличии моста он составит лишь 8,5 млн тонн.
Вице-премьер РФ Максим Акимов в июне заявлял, что мост на Сахалин не является проектом "текущего цикла".
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