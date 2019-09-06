Москва полностью решит проблемы обманутых дольщиков в 2022 году

06.09.19 12:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Еще два дома в составе проблемного столичного ЖК "Царицыно" будут сданы в сентябре 2019 года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я хочу сказать, что у нас уже все готово, и два дома-долгостроя ЖК "Царицыно" будут сданы в сентябре", - сказал он вице-премьеру РФ Виталию Мутко в ходе общения с дольщиками проблемного объекта "СУ-155".

Заммэра также заверил, что полностью решить проблемы обмахнутых дольщиков Москва планирует в 2022 году.

Ранее Хуснуллин отмечал, что проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году.

"В прошлом году более 1,2 тыс. семей из двух проблемных жилых комплексов столицы получили ключи от квартир. Проблемы зарегистрированных на сегодня в столице обманутых дольщиков будут решены к 2023 году", - говорил он в июне текущего года.

Глава стройкомплекса отмечал, что за последние годы в столице решены проблемы около 11 тыс. обманутых дольщиков.