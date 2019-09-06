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06.09.19 12:53
Москва полностью решит проблемы обманутых дольщиков в 2022 году
"Я хочу сказать, что у нас уже все готово, и два дома-долгостроя ЖК "Царицыно" будут сданы в сентябре", - сказал он вице-премьеру РФ Виталию Мутко в ходе общения с дольщиками проблемного объекта "СУ-155".
Заммэра также заверил, что полностью решить проблемы обмахнутых дольщиков Москва планирует в 2022 году.
Ранее Хуснуллин отмечал, что проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году.
"В прошлом году более 1,2 тыс. семей из двух проблемных жилых комплексов столицы получили ключи от квартир. Проблемы зарегистрированных на сегодня в столице обманутых дольщиков будут решены к 2023 году", - говорил он в июне текущего года.
Глава стройкомплекса отмечал, что за последние годы в столице решены проблемы около 11 тыс. обманутых дольщиков.
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