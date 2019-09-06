Трутнев: совместная с РФ хоздеятельность на Курилах зависит от позиции Японии

06.09.19 13:03

© РИА Новости. Андрей Шапран

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия открыта к сотрудничеству по развитию экономики Курильских островов со всеми странами, в том числе с Японией, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Перспективы (взаимодействия по совместной хозяйственной деятельности на Курилах - ИФ) зависят от Японии. Мы со своей стороны полностью открыты к сотрудничеству, и мы об этом многократно говорили", - сказал Трутнев в четверг на пресс-конференции во Владивостоке по итогам мероприятий Восточного экономического форума.

В то же время полпред подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать реализацию отечественных проектов на Курилах.

"Мы и дальше будем поддерживать проекты на островах Курильской гряды. Получатся проекты совместные (с Японией - ИФ) - будем признательны и будем работать вместе. Не получатся - значит, будут проекты российские или с участием других стран. В любом случае, там живут люди, это наша территория, мы будем ее развивать", - отметил Трутнев.