Мурманский драмтеатр начнет работу после пятилетней реконструкции в 2020 году

06.09.19 13:13

Фото с сайта Мурманского областного драматического театра

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Мурманский областной драматический театр после продолжительной реконструкции начнет работу в 2020 году, сообщил министр культуры России Владимир Мединский журналистам во время рабочей поездки в Мурманск в пятницу.

"Театр обещают сдать летом следующего года, соответственно, он распахнет свои двери в начале сезона 2020 года", - сказал Мединский по итогам осмотра здания учреждения вместе с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава Минкультуры напомнил, что драмтеатр и театр кукол удалось поставить на реконструкцию по национальному проекту "Культура", и эти объекты стали пилотными для нацпроекта. Также Мединский анонсировал дальнейшую работу с властями региона, в частности, он упомянул создание "большого центра культурного развития".

В свою очередь, врио губернатора отметил, что при поддержке федерального министерства удалось получить дополнительное финансирование на приобретение внутреннего оборудования для драмтеатра. "Если бы не его (Мединского) поддержка, этот театр строился бы еще много-много лет", - сказал Чибис.

По оценкам подрядчика ЗАО "МНК Групп", в настоящее время техническая готовность здания театра составляет более 53%.

Стоимость контракта на реконструкцию здания драматического театра превысила 643 млн рублей.

В апреле текущего года по итогам посещения учреждения Чибис сообщал, что реконструкция здания завершится летом 2020 года, но требуется еще более 400 млн рублей на его оборудование.

Реконструкция драмтеатра в Мурманске началась в 2015 году. С этого времени труппа была вынуждена переехать в здание бывшего кинотеатра "Атлантика".

Как отмечалось в техзадании, подрядчику в срок до 1 июля 2020 года предстоит реконструировать здание драмтеатра, построенное в 1963 году, для "приспособления объекта культурного наследия для современного использования". Общая площадь объекта составляет более 9 тыс. кв. м, включая зрительный зал на 668 мест, малый зал на 88 мест и конференц-зал на 63 места. При этом условиями контракта оговорена пятилетняя гарантия на выполненные работы со стороны заказчика.

Мурманский областной драматический театр начинал свое существование в качестве филиала БДТ им.Горького. Он был открыт в 1936 году, драмтеатр создан в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны концертная бригада театра выступала в воинских частях, госпиталях и на передовой.