Крымский содовый завод снизил выпуск продукции на 10% из-за ремонта

06.09.19 13:17

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) в январе-июне 2019 года сократило выпуск кальцинированной соды марки "Б" на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 281,8 тыс. тонн.

Согласно информации, опубликованной в корпоративной газете предприятия, производство кальцинированной соды марки "А" (высший сорт) выросло на 1,9% - до 194,5 тыс. тонн.

Завод выпустил за январь-июнь текущего года 12,6 тыс. тонн пищевой соды, что на 22,4% меньше, чем годом ранее, и 11,7 тыс. тонн пищевой соли (снижение на 2,6%).

Сокращение ряда показателей компания объясняет проведенным в мае этого года "масштабным остановочным ремонтом". Подобные работы выполнены впервые за 10 лет. "Ремонт позволит в итоге компенсировать временную потерю производственного ритма", - отмечает издание.

Также сообщается, что ПАО в I полугодии 2019 года продало продукцию на 3,957 млрд рублей без учета НДС (рост на 7% к аналогичному периоду прошлого года), получило чистую прибыль в размере 400 млн рублей против чистого убытка в 192,1 млн рублей годом ранее. Среди факторов, которые способствовали росту прибыли, - увеличение цен на продукцию предприятия, снижение цен на уголь, курсы валют.

Газета информирует, что продукция крымского химзавода реализуется, помимо России, в Индии, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Армении, Египте, Швейцарии, Таджикистане, на Украине и в других странах.

Крымский содовый завод введен в эксплуатацию в 1973 году, его проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год. Предприятие является единственным заводом по производству кальцинированной технической соды на юго-западе России. Выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, пушонку, дистиллерную жидкость и бытовую химию.

Кальцинированная сода применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения.