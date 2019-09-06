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06.09.19 13:24
Выборы глав пяти регионов ЮФО и СКФО пройдут в единый день голосования
В Ингушетии депутаты народного собрания республики путем тайного голосования выберут главу региона из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. Среди кандидатов депутат горсовета Назрани, председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации", координатор регионального отделения "ЛДПР" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Кроме того, в этот же день в регионе пройдут муниципальные выборы. Всего на предстоящих выборах подлежит распределению 456 депутатских мандатов в городах и сельских поселениях республики.
В Крыму в единый день голосования будет определен состав Государственного совета республики, который состоит из 75 депутатов. Всего зарегистрировано 535 кандидатов, из которых 421 по партийным спискам.
"Зарегистрированы списки региональных отделений "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России", - говорится в сообщении пресс-службы избиркома Крыма.
На Ставрополье в единый день голосования пройдут выборы главы региона, а также глав и депутатов муниципалитетов края. За пост губернатора будут бороться действующий руководитель региона Владимир Владимиров ("Единая Россия"), Геннадий Ефимов (ЛДПР), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), Виктор Соболев (КПРФ) и Николай Кряжев (КПСС). В голосовании на предстоящих выборах смогут принять участие порядка 1,9 млн жителей.
В Волгоградской области также пройдут выборы губернатора. За пост главы региона будут бороться четыре кандидата: действующий глава области Андрей Бочаров, которого выдвинула "Единая Россия", Алексей Буров - от КПРФ, Сергей Полещук - от "Справедливой России" и Владимир Рублев - от ЛДПР. Кроме того, состоятся выборы депутатов регионального законодательного собрания. В списках кандидатов - 250 человек. Также пройдут выборы глав 220 сельских и городских поселений, более 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах. Всего в выборах в органы местного самоуправления примут участие 4644 кандидата.
Также выборы глав регионов пройдут в Астраханской области и республике Калмыкия.
Выборы в региональный парламент в единый день голосования пройдут в Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарии и Севастополе.
Выборы муниципального уровня 8 сентября также пройдут в республике Дагестан, Адыгее, Ростовской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском крае.
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