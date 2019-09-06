Уголовное дело возбуждено в Челябинске после "льготной" передачи коммерсантам подземных переходов

06.09.19 13:34

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело по факту передачи в аренду подземных переходов в центре Челябинска с ущербом для бюджета города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту незаконной передачи коммерческой организации в аренду принадлежащих муниципалитету подземных переходов па площади Революции", - отмечает пресс-служба.

В прокуратуре пояснили, что в апреле 2018 года мэрия предоставила муниципальную преференцию на заключение договора аренды ООО "Лоция".

"Правовых оснований для этого не имелось", - отметили в пресс-службе.

В результате с июня 2018 года по июль 2019 года муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Горсад им. А.С. Пушкина", которое занимается оперативным управлением переходами, не получило доходы от аренды в размере 7,4 млн рублей.

В свою очередь в пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в июле этого года после проверки прокуратуры директор МАУ Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Попова уволилась по собственному желанию. Обязанности директора муниципального учреждения временно возложены на ее заместителя Игоря Клеина", - отметили в пресс-службе.