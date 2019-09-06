Магаданская область будет активно развивать сразу три направления туризма

06.09.19 13:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Три основных туристических направления намерены развивать власти на территории Магаданской области, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Сергей Носов.

"Самое главное, что мы заявили себе, что Колыма - это территория туризма. Многие этого не ожидали, в том числе в профильных ведомствах. Но мы ощущаем везде поддержку. Мы готовы конкурировать за государственную поддержку через бизнес-планы и обоснования", - сказал Носов в интервью агентству на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Первое направление, реализация которого начнется в ближайшее время - это морская рыбалка. При этом в регионе не хватает инфраструктуры для любителей такого вида отдыха.

"Рыбалка пользуется большой популярностью у магаданцев, но мы не можем обеспечить условиями весь поток любителей. Лодки негде хранить и негде их принять. Это один из проектов, который мы сейчас прорабатываем. И мы увязываем его, в том числе, с островом Завьялова, куда можно будет добраться на лодке в том числе. Там уже началось строительство туристического комплекса для проживания отдыхающих, которые смогут ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, любоваться животным миром", - отметил Носов.

Следующее направление, это комплексный отдых "Талая". Это уникальное место по свойствам воды и грязи.

"Сегодня это место обретает второе дыхание. Проект реализуется за счет частных инвестиций, но мы, конечно, окажем им поддержку как государственная структура с помощью механизмов и инструментов, которые разработаны в министерстве по развитию Дальнего Востока", - отметил губернатор.

И еще одно важное направление - это история той Колымы, которая стала символом всего ГУЛаГа Советского Союза.

"Это и маска Эрнста Неизвестного и сохранившиеся достаточно хорошо лагеря. Атмосфера, энергетика этих мест у нас очень серьезно представлена, она сохранилась. Здесь мы сотрудничаем с Музеем истории ГУЛаГа в Москве и готовим этот проект. Он может быть интересен как россиянам, так и иностранцам", - подчеркнул глава региона.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте "Интерфакса".