Муниципальные выборы на Кубани станут самыми масштабными за последние годы

06.09.19 13:39

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы в муниципальные органы власти Краснодарского края в Единый день голосования 8 сентября охватят более половины избирателей региона, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"На Кубани пройдут наиболее масштабные за последние годы выборы - сразу 539 избирательных кампаний. Участвовать будут практически все муниципалитеты, кроме Краснодара, Сочи и Армавира. Проголосовать смогут больше половины избирателей - это более 2 млн человек", - заявил Кондратьев журналистам в пятницу.

Глава региона отметил, что предстоит выбрать глав городских и сельских поселений, депутатов районного и поселенческого уровня - "самую близкую к людям власть, к их реальным заботам и проблемам".

Кондратьев также подчеркнул, что у региона большой опыт проведения выборов.

"Будут работать 1786 избирательных участков. Практически все они оснащены системой ГАС "Выборы", а 87 из них - комплексами обработки избирательных бюллетеней. Практически все избирательные участки расположены на первых этажах зданий и удобны для голосования маломобильных граждан, помещения имеют пандусы и кнопки вызова", - сказал он.

Губернатор уверен, что выборы пройдут организованно, безопасно и в строгом соответствии с законодательством.

"Все участки обеспечены средствами пожаротушения и металлодетекторами. Охранять общественный порядок во время выборов будут 5,5 тыс. полицейских, тысячи народных дружинников, а также росгвардейцы, сотрудники охранных предприятий и казаки", - добавил он.