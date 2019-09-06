ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,0%

06.09.19 14:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,25% до 7% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Это третье снижение ключевой ставки за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере. Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле.

Подавляющее большинство аналитиков в преддверии заседания 6 сентября ожидали от регулятора именно такого шага.

В прошлый раз, снизив ставку, ЦБ допустил возможность дальнейшего смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний (под "ближайшими" в глоссарии ДКП понимается одно из трех предстоящих заседаний). Новый сигнал ЦБ остался "голубиным", хотя формулировку "допускает снижение" регулятор заменил на менее "обязывающую": "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров".

При этом ЦБ убрал фразу о сроках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, присутствовавшую в двух последних заявлениях (в июле - в формулировке "в первой половине 2020 года"). Так как формально ставка уже "прикоснулась" к верхней границе горизонта нейтральности, рынок ждет от ЦБ комментариев по этому вопросу в ходе пресс-конференции.

Следующее заседание совета пройдет 25 октября.