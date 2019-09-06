В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера

06.09.19 14:08

© РИА Новости. Максим Блинов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - На юге Крыма найдено тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который в четверг затонул в районе Судака, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.

"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. Проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены.

Как сообщалось, 7-метровый прогулочный катер "Камелот" затонул в 150-200 м от берега недалеко от мыса Меганом у Судака из-за штормовых волн. Один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ). Судоводитель задержан, следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение: МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

По данным источника агентства "Интерфакс-Юг", владельцем и судоводителем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Предположительно, он также владеет так называемой пиратской шхуной "Виктория", на которую катерами возят туристов.