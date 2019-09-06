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06.09.19 14:18
Кадыров считает чрезмерным наказание тюрьмой Кокорина и Мамаева
"Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что футболистам, в отличие от инженеров, врачей и других гражданских специалистов, тяжелее вернуться к работе после отбывания наказания - они вынуждены долго восстанавливаться, а могут вообще не вернуться на высокий спортивный уровень.
"Проиграл отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех "звезд" и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни", - добавил Кадыров.
Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.
В уголовном деле речь шла о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице.
Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч.2 ст.115 УК РФ), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч.2 ст.115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст.116 УК РФ).
Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Фигуранты признали вину частично. С октября прошлого года по июль нынешнего года они находись под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").
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