Кадыров считает чрезмерным наказание тюрьмой Кокорина и Мамаева

06.09.19 14:18

© РИА Новости. Саид Царнаев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал мнение, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоило лишать свободы.

"Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что футболистам, в отличие от инженеров, врачей и других гражданских специалистов, тяжелее вернуться к работе после отбывания наказания - они вынуждены долго восстанавливаться, а могут вообще не вернуться на высокий спортивный уровень.

"Проиграл отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех "звезд" и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни", - добавил Кадыров.

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле речь шла о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч.2 ст.115 УК РФ), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч.2 ст.115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст.116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично. С октября прошлого года по июль нынешнего года они находись под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").