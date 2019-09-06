Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в "день тишины" и в день выборов

06.09.19 14:20

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор напоминает средствам массовой информации и кандидатам на предстоящих выборах о запрете предвыборной агитации в "день тишины" 7 сентября, а также в единый день голосования 8 сентября.

"С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В Роскомнадзоре напомнили, что предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

"Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в "день тишины" (7 сентября) запрещено", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Предвыборной агитацией в соответствии статьей 2 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность, предупредили в Роскомнадзоре.

"Информация о кандидатах, распространяемая СМИ, не является предвыборной агитацией при условии, что она не подпадает под понятие предвыборной агитации и не имеет признаков агитационных действий", - отметили в ведомстве.

В Единый день голосования, 8 сентября, в России пройдут прямые выборы губернаторов 16 регионов, еще в трех субъектах выберут парламенты. Кроме того, пройдут довыборы четырех депутатов Госдумы, трех мэров и 13 законодательных собраний. В Санкт-Петербурге выберут муниципальных депутатов.

В частности, 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.