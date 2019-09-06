Почти 270 семей коренных народов Югры получат жилье в 2019 году

06.09.19 14:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в текущем году выделит средства на улучшение жилищных условий 268 семей из числа коренных малочисленных народов Севера, следует из доклада представительства России при ОНН.

Согласно документу, текст которого приводит департамент общественных и внешних связей Югры, на эти цели из бюджета региона будет выделено 704 млн рублей в рамках соответствующей жилищной программы.

Всего за последние 12 лет жилищную субсидию от региона получили более 2,7 тыс. семей коренных народов на общую сумму свыше 5,3 млрд рублей.

Кроме того, в качестве примера поддержки коренных народов в докладе приводится окружная программа устойчивого развития коренных народов, которая предусматривает субсидии на обустройство земель их традиционного природопользования.

За счет этих средств коренные югорчане могут построить жилые избы, избушки рыбака и охотника, загоны для оленей, склады, лабазы и другие объекты, говорится в документе.

Отмечается, что доклад был подготовлен представительством РФ в ОНН в качестве ответа на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей ранее масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.