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06.09.19 14:41
Почти 270 семей коренных народов Югры получат жилье в 2019 году
Согласно документу, текст которого приводит департамент общественных и внешних связей Югры, на эти цели из бюджета региона будет выделено 704 млн рублей в рамках соответствующей жилищной программы.
Всего за последние 12 лет жилищную субсидию от региона получили более 2,7 тыс. семей коренных народов на общую сумму свыше 5,3 млрд рублей.
Кроме того, в качестве примера поддержки коренных народов в докладе приводится окружная программа устойчивого развития коренных народов, которая предусматривает субсидии на обустройство земель их традиционного природопользования.
За счет этих средств коренные югорчане могут построить жилые избы, избушки рыбака и охотника, загоны для оленей, склады, лабазы и другие объекты, говорится в документе.
Отмечается, что доклад был подготовлен представительством РФ в ОНН в качестве ответа на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей ранее масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.
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