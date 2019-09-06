Выборы глав Челябинской и Курганской областей пройдут на Урале в 8 сентября

06.09.19 14:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Несколько сотен избирательных кампаний пройдет в единый день голосования 8 сентября в регионах Уральского федерального округа.

Так, в Челябинской области состоятся выборы губернатора. Параллельно в Челябинске выберут депутатов в районные советы, из которых затем будет сформирован новый состав Челябинской городской думы.

В Курганской области также пройдут выборы губернатора региона. Помимо этого жителям предстоит избрать депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пять глав поселений и депутатов 314 дум поселений.

В общей сложности, в единый день голосования в Курганской области назначено 322 избирательные кампании.

В Свердловской области состоятся дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Серовскому одномандатному избирательному округу N174 и депутата Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу N11. Также депутатов местных дум выберут в городском округе Верхняя Тура, Верхотурском, Первоуральском, Красноуфимском, Тугулымском, Горноуральский городских округах и Махневском муниципальном образовании.

В Тюменской области 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата областной думы по одномандатному избирательному округу N19, а также основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований региона.

В Ханты-Мансийском автономном округе пройдут дополнительные выборы в окружную думу и в ряд муниципальных парламентов, а также выборы глав пяти сельских поселений.

В Ямало-Ненецком автономном округе выберут депутатов городских дум Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также глав двух поселков, пройдут довыборы по одному из округов в Заксобрание региона.