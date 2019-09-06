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06.09.19 14:50

Вирус АЧС в Приамурье имеет китайские "корни"

© РИА Новости. Максим Богодвид
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Результаты исследований вируса африканской чумы свиней (АЧС), очаги которого выявлены в двух городах и шести районах Амурской области, показали, что он совпал со штаммом из Китая, сообщает региональное управление ветеринарии.

"В Приамурье пришли первые результаты секвенирования вируса АЧС. Были исследованы пробы от больных животных из хозяйства Усть-Ивановки, ставшей первым в регионе очагом АЧС. В итоге выделен вирус на 99% совпадающий со штаммами вируса АЧС, выделенными в Китае", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии Владимирской области. Отмечается, что аналогичные штаммы встречаются также на территориях Бельгии, Украины и России.

"Исследования проводились методом нуклеотидного секвенирования, который является достаточно точным. В ближайшие дни мы ждем результатов по остальным амурским очагам АЧС. Возможно, они будут отличаться", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии области Сергея Самохвалова.

Как сообщалось, в Приамурье из-за распространения опасного заболевания введен режим ЧС. Первый очаг АЧС в Амурской области был зафиксирован 7 августа в одном из крестьянских хозяйств Усть-Ивановки Благовещенского района. Спустя две недели опасное заболевание было обнаружено в селе Волково, которое расположено недалеко от первого очага.

После вспышки опасного вируса начали фиксироваться все чаще. В общей сложности АЧС зафиксирована в городах Благовещенск и Райчихинск, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского и Благовещенского районов.

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