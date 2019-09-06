Главу республики Алтай и мэров ряда сибирских городов выберут 8 сентября

06.09.19 14:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Жители республики Алтай в воскресенье выберут главу республики и депутатов регионального парламента, в Новосибирске будут избирать мэра, а в ряде городов Иркутской области, кроме глав городских администраций, выберут новые составы местных дум.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в избиркоме Республики Алтай, 8 сентября в регионе откроются более 200 избирательных участков. За пост главы республики будут бороться нынешний врио Олег Хорохордин, которого выдвинула "Единая Россия", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР. При этом Ромашкин участвовал и в прошлых выборах главы региона - 14 сентября 2014 года, но набрал менее 8% голосов избирателей. На тех выборах победу одержал единоросс Александр Бердников.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

В Новосибирске за пост мэра поборются 15 человек - представители различных партийных объединений. Конкуренцию действующему мэру Анатолию Локотю на выборах составят бывшие чиновники Данияр Сафиуллин и Виктор Козодой, депутаты Наталья Пинус, Евгений Лебедев и Дарья Украинцева, журналист Юлия Сапина, работник музея Олег Викторович, координатор штаба Навального Сергей Бойко, предприниматели Александр Гультяев, Дмитрий Холявченко, Алексей Крестьянов, Мухаммед-Али Хаюрин, Сергей Лоскутов и Андрей Токарев.

По данным гроризбиркома, в Новосибирске зарегистрировано 1 млн 183 тыс. избирателей.

В Иркутской области в единый день голосования пройдут 68 муниципальных выборов. Так, мэра и думу будут избирать в Тулуне, который летом серьезно пострадал от наводнения, и в Братске - втором по величине городе региона. Только мэра будут выбирать в Саянске, депутатов думы - в Иркутске, но затем из состава депутатов может быть избран новый мэр областного центра, поскольку прямые выборы градоначальника отменены.