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06.09.19 15:02

Подконтрольная ФСО компания построит "ливневку" для ледовой арены в Новосибирске за 1,4 млрд рублей

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Московское ФГУП "СВЭКО" (находится в ведении Федеральной службы охраны России) заключило с мэрией Новосибирска контракт на строительство системы поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к строящейся ледовой арене на левом берегу реки Обь.

"Поскольку территория, прилегающая к ледовой арене, - самая низкая точка объекта, на ней будет собираться очень много воды, ее необходимо выводить", - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть журналистам в пятницу.

Он уточнил, что перед сбросом в реку вода будет проходить через очистные системы.

Контракт на сумму 1,42 млрд рублей заключен по итогам тендера, при этом заявка "СВЭКО" была единственной.

Комплекс водоотвода будет включать коллектор ливневой канализации диаметром 1,2 м общей протяженностью около 1,9 км (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м). Для его прокладки запланировано строительство водопропускного сооружения, грунтовой насыпи, комплекса очистных сооружений.

ФГУП "СВЭКО" также стало победителем конкурса на строительство пешеходного перехода к ледовой арене через дамбу Октябрьского моста. Стоимость этого контракта - 311 млн рублей.

Многофункциональная ледовая арена и сопутствующие объекты строятся в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

ФГУП "СВЭКО", по данным официального сайта компании, было образовано в 1991 году, а в 2011 году на основании распоряжения правительства РФ передано в ведение ФСО России. За последние 5 лет предприятие выполнило более 300 государственных контрактов на общую сумму более 20 млрд рублей. Среди заказчиков - Госдума, ФСО, федеральные министерства, Пенсионный фонд РФ.

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