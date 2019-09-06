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06.09.19 15:16

ФСБ передала музею Краснодара полторы тысячи артефактов, изъятых у "черных копателей"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Управление ФСБ России по Краснодарскому краю в пятницу передало Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына более 1,5 тыс. исторических артефактов, изъятых на Кубани по уголовным делам нелегальных археологов, передал корреспондент агентству "Интерфакс-Юг".

Среди экспонатов - фибулы (застежки-украшения) VIII-IV веков до нашей эры и I-VII веков нашей эры, чернолаковая керамическая греческая посуда IV-I веков до нашей эры, меотский меч и налобник IV века до нашей эры, наконечники стрел VIII-X веков нашей эры, стеклянная посуда XII-XIV веков нашей эры. Более 800 экспонатов уникальны и имеют особую историческую и художественную ценность.

В церемонии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник управления ФСБ по края Сергей Захарихин.

По словам Кондратьева, переданные экспонаты бесценны с точки зрения истории и археологии, они позволяют познакомиться с основными этапами развития истории народов, населявших Северо-западный Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет, от эпохи бронзы до средневековья.

"Экспонаты относятся к разным эпохам и народам, которые когда-то жили на нашей земле. Предметы говорят об их культуре, традициях, изначальных принципах жизни. Знание этой истории помогает лучше понимать друг друга и сохранять мир и согласие", - сказал губернатор.

Захарихин в свою очередь отметил, что работа по пресечению нелегальных раскопок и торговле артефактами за последние годы усилена.

"За десять лет изъято большое количество артефактов, одиннадцать человек привлечены к административной и уголовной ответственности. Действия тех, кто пытается нажиться на этом, будут пресечены", - заявил начальник УФСБ.

Это не первая передача незаконно добытых артефактов краснодарскому музею. За 11 лет благодаря усилиям сотрудников Федеральной службы безопасности в фонды поступило более 10 тыс. предметов.

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