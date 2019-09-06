Калининградские власти хотят создать национальный парк на Балтийской косе

06.09.19 15:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 сентября. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области может появиться еще один национальный парк - на Балтийской косе, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин журналистам в пятницу.

"У нас есть поручение от Минприроды РФ создать на территории Калининградской области национальный парк. Предполагалось, что это будет парк Виштынецкий, который сейчас имеет статус регионального заказника. Но вот по итогам проведения консультаций, скорее всего, будем заявлять другую территорию. И основное место - это Балтийская коса", - рассказал Ступин.

Министр отметил, что в настоящее время на Балтийской косе земля в основном принадлежит министерству обороны. И ранее считалось, это является основным препятствием для развития территории. Но сегодня есть позитивные изменения в этом вопросе, сказал Ступин.

"Мы планировали создать там региональный заказник, работали над документами. У нас есть подготовленные постановления правительства, согласованные и с Минобороны, и с ФСБ, пограничниками, о создании там регионального парка. Поэтому, я не думаю, что они будут принципиально против нацпарка", - пояснил министр.

Как сообщалось, в 2004 году Балтийская (Висленская) коса должна была получить статус филиала национального парка "Куршская коса", но вопрос этот решен не был.

Балтийская (Висленская) коса имеет протяженность 65 км, из которых 35 км расположены на территории России. Ее ширина колеблется от 600 до 1,5 тыс. м. На польской стороне создана разветвленная сеть туристических и гостиничных комплексов. Российская сторона находится практически в первозданном виде, так как длительное время была закрытым военным объектом.

Коса - вторая в Балтийском регионе по величине песчаная пересыпь, уникальное геоморфологическое образование, особо ценный природный комплекс. Коса и прилежащие морские и лагунные воды имеют исключительно большое значение как участок Беломорско-Балтийского миграционного пути перелетных птиц. На косе гнездится 96 видов птиц, в том числе 5 регионально редких, что внесены в Красную книгу Балтийского региона.