Путин потребовал детальный доклад о графиках строительства "Восточного"

06.09.19 15:40

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить более серьезную загрузку мощностей космодрома "Восточный".

"С космодрома "Восточный" уже произведено пять пусков. Теперь мощности "Восточного" могут и должны быть загружены более серьезным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".

Президент добавил, что такие планы на следующий год уже есть у "Роскосмоса". "Только что об этом говорили с руководителем "Роскосмоса", - сказал Путин.

Он отметил, что намерен в ходе совещания заслушать детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.

"Еще раз хочу подчеркнуть: вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивать запуски наших перспективных ракетных комплексов", - сказал Путин.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции госкорпорации по строительству космодрома "Восточный" Евгений Рогоза заверили главу государства, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того по ряду объектов есть небольшое опережение.

"На сегодняшний день до конца срока реализации контракта - 40 месяцев у нас есть. В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам", - сообщил Рогоза.

"Даже чуть раньше получается", - добавил Рогозин.

"На сегодняшний день есть 100-процентная уверенность в том, что проект в эти сроки - 40 месяцев - реализуем", - подчеркнул Рогоза, обосновав это тем, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономить время, деньги и делает схему финансирования максимально прозрачной.

Глава дирекции "Роскосмоса" по строительству Восточного доложил, что на сегодняшний день проект строительства второй очереди прошел государственную экспертизу. Он напомнил, что в декабре 2017 года в соответствии с президентским поручением ПСО "Казань" было определено в качестве единого подрядчика. В октябре 2018 года был заключен государственный контракт на сумму 38,8 млрд рублей, который предусматривал разработку рабочей документации и выполнение комплекса строительно- монтажных работ. "Срок окончания работ по контракту - декабрь 2022 года", - сказал Рогоза.

Путин поинтересовался, когда планируется первый пуск с нового стартового стола под ракету "Ангара". Представители "Роскосмоса" напомнили, что по планам это должно произойти в августе 2023 года.

В настоящее время на космодроме "Восточный" завершено строительство основных объектов первой очереди для запуска ракет "Союз" и идет строительство второй очереди, основным объектом которой является стартовый комплекс для ракет "Ангара". По информации "Роскосмоса", первый пуск ракеты должен состояться в 2023 году.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, строительство второй очереди космодрома "Восточный" началось в конце апреля этого года. В настоящее время специалисты производственно-строительного объединения "Казань" проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

Третья очередь строительства "Восточного" предусматривает создание стартового комплекса для ракеты "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

Путин в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что иностранные инвесторы могут вложиться в стратегические предприятия на Дальнем Востоке, в том числе в космодром "Восточный". "Вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом", - подчеркнул он.

Путин не исключил также, что с космодрома "Восточный" будут проводиться пуски в интересах Соединенных Штатов Америки и других иностранных партнеров.

В начале августа Рогозин доложил Путину, что в 2020 году на космодроме "Восточный" будет произведено минимум четыре пуска, а в дальнейшем их число увеличится.