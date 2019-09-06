В Мариинке впервые используют акустическую раковину

06.09.19 16:17

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Первый концерт с использованием акустической раковины пройдет на новой сцене Мариинского театра в пятницу.

Как сообщает пресс-служба театра, впервые состоится концерт с применением акустической раковины. В программе - Симфония № 9 Людвига ван Бетховена, солисты - Мария Баянкина (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор), Михаил Петренко (бас). За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

Акустическая раковина (акустический домик) - это специальная конструкция, предназначенная для улучшения акустических свойств сценического пространства при исполнении на театральной сцене симфонических произведений. Конструкциями такого рода оснащены многие театральные и концертные площадки мира.

Это сборно-разборная конструкция в виде комплекта акустических вертикальных отражающих панелей, установленных на восьми перекатных башнях и акустического потолка специального профиля, со встроенными источниками света и комплексом подъемных механизмов. Общая площадь отражающих акустических поверхностей более 550 кв м, общая масса конструкций - более 13 тонн.

"Особенность акустической раковины для Второй сцены Мариинского театра определяется, прежде всего, требованиями компактного хранения и короткого времени монтажа на сцене - это связано с очень плотным репертуарным графиком театра. По предварительным расчетам время монтажа конструкции на сцене не будет превышать 1,5 часов, хотя обычно на эту процедуру отводится 5-6 часов", - отмечают в театре.