Экс-министру Абызову предъявлено обвинение в легализации около 32 млрд рублей

06.09.19 16:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет предъявил бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по статьям незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

"Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо ст.159 УК РФ(Мошенничество) и ст.210УК РФ (Организация преступного сообщества) содержатся ст.289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК РФ(Легализация денежных средств). Суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО "СИБЭКО" двум компаниям-АО "Кузбасэнерго" и АО "ХСРК", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Аснис.

Он уточнил, что как считает следствие, "полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретённые в результате совершения преступления и в последствии легализованные".

По словам адвоката, Абызов себя виновным, как в прежнем, так и в новом обвинении не признал.

"Он дал показания в том объёме, в котором считал это возможным в данный момент. Он намерен доказать свою невиновность в ходе последующего следствия, а если придётся и в суде. Он бодр, много читает и по мере возможности занимается спортом. На условия содержания не жалуется", - рассказал адвокат.

"Защита Абызова полагает новое обвинение, как с фактической, так и с правовой стороны совершенно несостоятельным. Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признаётся следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время Министром! Мы намерены обжаловать новое обвинение в установленном законом порядке", - заявил Аснис.