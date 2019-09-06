Потенциально опасные объекты найдены у Белого моря после ЧП на полигоне в Архангельской области

06.09.19 16:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Архангельской области подтвердили нахождение потенциально опасных объектов на берегу Двинской губы Белого моря.

"Администрацией муниципального образования "Северодвинск" ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов", - говорится в ответе пресс-службы правительства Поморья на запрос "Интерфакса" о понтонах, появившихся на побережье после ЧП на военном полигоне.

Пресс-служба отмечает, что информация направлена в госкорпорацию "Росатом", Минобороны РФ, Росгидромет, а также Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

В сообщении подчеркивается, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет.

"Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о результатах проведенных журналистами замеров, показавших, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском, превышен в несколько раз.