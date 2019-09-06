Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
Третий лишний: эксперты считают нецелесообразным введение 3 выходных в РФ
   
Прописать острова: мирному договору РФ и Японии мешают военные обязательства Токио перед США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.09.19 16:43

Мутко: ипотечные ставки могут снизиться до 9% к концу 2019 года

© РИА Новости. Владимир Трефилов
6 сентября. Interfax-Russia.ru - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет иметь отложенный эффект для ипотечных ставок, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Это не мгновенная вещь, то есть мы понимать должны, что, если ЦБ понизил, потом банки начнут понижать, то есть через шаг только будет сказываться. Я думаю, это будет где-то в октябре-ноябре", - сказал Мутко.

Он добавил, что в целом "движение абсолютно правильное".

По прогнозам вице-премьера, к концу этого года средняя ставка по ипотеке может снизиться до 9% годовых.

Как сообщалось, Банк России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле.

По данным ЦБ РФ, в июле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, составила 10,24% .

Согласно рассчитанному на шесть лет нацпроекту "Жилье и городская среда", в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Ранее Мутко заявлял, что ипотечная ставка, заложенная в нацпроект на ближайшие годы, может быть скорректирована.

"В целом в 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1%, потому что за второе полугодие этот показатель не улучшить. Дальше надо перейти на следующий год - это уже ставка на уровне 9,6-9,7%, и в 2021 году выйти на ставку ближе к 8,9-8,5%", - отмечал вице-премьер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.09.19 18:17
МВД РФ: на Памфилову напал неизвестный с электрошокером
.
  06.09.19 17:36
Владелец взлетной полосы в "Жуковском" заказал "зеркальные шары" для отпугивания птиц
.
  06.09.19 16:19
Экс-министру Абызову предъявлено обвинение в легализации около 32 млрд рублей
.
  06.09.19 16:03
Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Петрова
.
  06.09.19 12:53
Москва полностью решит проблемы обманутых дольщиков в 2022 году
.
  06.09.19 12:34
Мутко: объем страхового риска Фонда дольщиков составил 1,5 трлн рублей
.
  06.09.19 11:30
Собянин: Москва не живет за счет других регионов, она помогает им
.
  06.09.19 11:26
Памфилова: в протестных акциях в Москве принимала участие "сытая" молодежь
.
  06.09.19 10:40
Кластер альтернативных видов спорта создан в детском Черкизовском парке
.
  06.09.19 08:25
В мэрии назвали первую пятерку стран-импортеров московских товаров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket