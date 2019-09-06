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06.09.19 16:43
Мутко: ипотечные ставки могут снизиться до 9% к концу 2019 года
"Это не мгновенная вещь, то есть мы понимать должны, что, если ЦБ понизил, потом банки начнут понижать, то есть через шаг только будет сказываться. Я думаю, это будет где-то в октябре-ноябре", - сказал Мутко.
Он добавил, что в целом "движение абсолютно правильное".
По прогнозам вице-премьера, к концу этого года средняя ставка по ипотеке может снизиться до 9% годовых.
Как сообщалось, Банк России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле.
По данным ЦБ РФ, в июле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, составила 10,24% .
Согласно рассчитанному на шесть лет нацпроекту "Жилье и городская среда", в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Ранее Мутко заявлял, что ипотечная ставка, заложенная в нацпроект на ближайшие годы, может быть скорректирована.
"В целом в 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1%, потому что за второе полугодие этот показатель не улучшить. Дальше надо перейти на следующий год - это уже ставка на уровне 9,6-9,7%, и в 2021 году выйти на ставку ближе к 8,9-8,5%", - отмечал вице-премьер.
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