Мутко: ипотечные ставки могут снизиться до 9% к концу 2019 года

06.09.19 16:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет иметь отложенный эффект для ипотечных ставок, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Это не мгновенная вещь, то есть мы понимать должны, что, если ЦБ понизил, потом банки начнут понижать, то есть через шаг только будет сказываться. Я думаю, это будет где-то в октябре-ноябре", - сказал Мутко.

Он добавил, что в целом "движение абсолютно правильное".

По прогнозам вице-премьера, к концу этого года средняя ставка по ипотеке может снизиться до 9% годовых.

Как сообщалось, Банк России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле.

По данным ЦБ РФ, в июле средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, составила 10,24% .

Согласно рассчитанному на шесть лет нацпроекту "Жилье и городская среда", в этом году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Ранее Мутко заявлял, что ипотечная ставка, заложенная в нацпроект на ближайшие годы, может быть скорректирована.

"В целом в 2019 году предлагается зафиксировать ставку на уровне 10,1%, потому что за второе полугодие этот показатель не улучшить. Дальше надо перейти на следующий год - это уже ставка на уровне 9,6-9,7%, и в 2021 году выйти на ставку ближе к 8,9-8,5%", - отмечал вице-премьер.