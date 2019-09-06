Памфилова: выборы губернаторов могут затянуться до ноября

06.09.19 17:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что избирательная кампания в России не закончится 8 сентября, так как возможны вторые туры на выборах губернаторов.

"Я предполагаю, что раньше ноября наша избирательная кампания не закончится", - сказала Памфилова в пятницу на международной конференции "Цифровизация избирательного процесса".

В прошлом году по итогам первого тура не были определены победители в четырех регионах - Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области и Хакасии. В Приморье выборы были отменены и проведены заново.