Роскомнадздор напомнил Google, Youtube и Facebook обращения о недопустимости распространения политрекламы накануне выборов

06.09.19 17:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 сентября. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор направил в компании Google, Youtube и Facebook обращения о недопущении распространения политической рекламы на своих площадках в день выборов 7 и 8 сентября.

"Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе, Youtube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 г. политической рекламы на указанных интернет-площадках", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В нем напоминается, что российским законодательством 8 сентября установлен Единый день голосования. Там отмечается, что согласно п.6 ст.3 ФЗ №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" "не допускается вмешательство иностранных организаций в избирательные кампании в РФ".

"Любые такие действия с их стороны могут расцениваться, как нарушение российского законодательства о выборах и референдумах", - подчеркивается в сообщении.