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Владелец взлетной полосы в "Жуковском" заказал "зеркальные шары" для отпугивания птиц

© РИА Новости. Григорий Сысоев
6 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "ЛИИ имени М.М. Громова" (входит в ПАО "ОАК"), на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказало комплекс приборов для отпугивания птиц, свидетельствуют материалы на сайте госзакупок.

В комплекс входят биоакустическая установка Bird Gard Super Pro и отпугиватель "Зеркальный шар". В общей сложности заказано 11 приборов общей стоимостью 1,2 млн руб.

ВПП и другие аэродромные объекты "Жуковского" находятся в собственности у ЛИИ им. Громова, владелец терминалов аэропорта "Рампорт Аэро" арендует их для обслуживания гражданских рейсов.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), выполнявший рейс из "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.

После авиапроисшествия в ЛИИ им. Громова, отвечающем за орнитологическую защиту аэродрома, заявили, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" полоса была осмотрена "на предмет отсутствия миграции птиц", во время вылета средства защиты от птиц работали штатно. Вместе с тем первый заместитель гендиректора "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин заявлял, что ЛИИ неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на увеличенное скопление птиц вокруг аэродрома.

Позднее в "Рампорт Аэро" заявили, что планируют за свои деньги установить новое оборудования для отпугивания птиц в "Жуковском". Работы будут завершены "в кратчайшие сроки", основной комплекс мероприятий планировался до открытия авиасалона МАКС-2019.

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